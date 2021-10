Alassio, grande partecipazione all'open day della Protezione civile

Una intera giornata per scoprire il territorio, cosa accade e come comportarsi in caso di allerta meteo. E' l'open day della Protezione civile di Alassio che sta coinvolgendo a gruppi contingentati tutte le scuole della città.

Accompagnati dall'assessore alla Protezione civile, Franca Giannotta, dal geologo Alessandro Scarpati, dal comandante della polizia municipale Francesco Parrella e dai volontari di Protezione civile, gli studenti - attentissimi - hanno avuto modo di toccare con mano mezzi e strumenti preziosi per la gestione delle emergenze.