Bergeggi, primo consiglio comunale per il sindaco Rebagliati: nominato vice Lorenzo Ciocchi e assessore Mauro Perria

Lorenzo Ciocchi e Mauro Perria. Sono loro rispettivamente il nuovo vicesindaco e assessore del comune di Bergeggi.

Nella serata di ieri dopo il giuramento del sindaco Maria Nicoletta Rebagliati e l'insediamento dei consiglieri comunali sono stati nominati i due componenti della giunta.

Ciocchi, ha ottenuto come assessore le deleghe al turismo, commercio, area marina protetta, demanio, cimitero e patrimonio, Golfo dell’Isola, lavori pubblici e manutenzioni e l'assessore esterno Perria (non era candidato nella lista Uniti per Bergeggi, comunque consigliere uscente) invece avrà le deleghe ai settori socio – assistenziale e sanità, istruzione, sport e politiche giovanili, amministrativo, bilancio e tributi, rapporti con il consiglio comunale e le istituzioni, manifestazioni, Torre del Mare.

Sei i consiglieri presenti in maggioranza: Carmine D’Antonio (47 preferenze), Riccardo Borgo (42), Sarah Susini (40), Sauro Anaclerio (36), Giampaolo Giamello (31) e Riccardo Valle (27).

Siedono invece nei banchi della minoranza Alice Bianchini, Mauro Becchetti (30) e Dario Bianchi (22).