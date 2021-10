Donna cade sulle alture di Alassio, soccorsi mobilitati

Incidente sulle alture di Alassio questo pomeriggio per una donna di 45 anni caduta nei pressi del Santuario della Madonna della Guardia.

Secondo quanto riferito, nella caduta la donna si sarebbe procurata una frattura alla caviglia, ma non verserebbe in condizioni di gravità. Trattandosi di una zona impervia, per il recupero è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso Grifo, che ha trasportato la donna all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul posto oltre all’elisoccorso, l’ambulanza della Croce Rossa di Alassio, i Vigili del Fuoco di Albenga e il Soccorso Alpino e Speleologico Liguria.