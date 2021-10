Non puoi investire in Bitcoin: ecco 5 altre opzioni per te

Ti sei perso il Bitcoin Bus? Non preoccuparti, non sei solo. Come te, ci sono milioni in tutto il mondo che ora si stanno pentendo del perché non hanno potuto investire e acquistare un paio di Bitcoin quando erano a tremila dollari nel marzo 2020!

La triste notizia è che purtroppo investire in Bitcoin ora a questo tasso ($ 28K) è simile all'acquisto di una nuova casa. Significa che è al di là della portata della maggioranza di noi.

La buona notizia è che oltre ai Bitcoin, ci sono cinque investimenti correlati, che sembrano essere promettenti quanto i Bitcoin!

Quindi, se stai rovinando le tue possibilità di perdere Bitcoin, ecco cinque aree, che dovrebbero attirare immediatamente la tua attenzione.

Elenco di 5 altre opportunità di investimento relative a Bitcoin nel 2021

Start-up Blockchain-

Tutti noi abbiamo una vaga idea di Blockchain come sistema di rete , che elabora i pagamenti Bitcoin. Alcuni di noi lo conoscono anche come un registro distribuito e decentralizzato che mantiene un registro delle transazioni Bitcoin. Tuttavia, Blockchain è di per sé una star autonoma!

Può essere utilizzato per eseguire più operazioni ed elaborare pagamenti, dati, informazioni e segreti in diversi settori, dal medico al legale. Se vuoi investire, dovresti provare a raccogliere una quota in start-up che sperimentano le tecnologie Blockchain.

Altcoins-

Ogni altra criptovaluta a parte Bitcoin può essere definita come Altcoin o moneta alternativa. La lista è infinita: Bitcoin Cash, XRP, Ethereum, Litecoin, Dogecoin (occhiolino Elon Musk ...), ecc. Se Bitcoin è troppo costoso, la prossima cosa migliore da raccogliere sono gli Altcoin.

Tuttavia, anche qui, dovrai fare la tua due diligence e scegliere Altcoin, che mostrano promesse e crescita. A differenza dei Bitcoin, gli Altcoin sono convenienti ma possono avere un immenso potenziale di crescita una volta che Bitcoin inizia a diventare più scarso e più raro.

Stablecoins-

Per le persone che leggono per la prima volta sulle criptovalute, è importante conoscere la differenza tra Altcoin e Stablecoin. Le stablecoin sono valute digitali, supportate da un valore fisico. Questo li aiuta a neutralizzare le fluttuazioni associate alle criptovalute.

L'anno 2021 vedrà un certo numero di giganti della tecnologia sperimentare con gli Stablecoin. Il più notevole è il rebadged di Facebook, Diem (prima era Libra). L'opposizione governativa agli Stablecoin dovrebbe essere minore rispetto alle criptovalute come i Bitcoin.

Portafogli digitali e start-up di archiviazione-

Secondo gli esperti finanziari, la popolarità di Bitcoin e delle criptovalute ha contribuito al fiorente supporto e all'industria accessoria. Hai bisogno di portafogli digitali per archiviare le tue chiavi private Bitcoin prima di iniziare a investire, acquistare o vendere in Bitcoin.

Ciò significa che un certo numero di start-up tecnologiche si sta ora rivolgendo alla creazione di archiviazione digitale per Bitcoin. Una maggiore sicurezza sulla scia di tassi più elevati di crimini informatici significa che è probabile che questo settore prospererà nei prossimi due anni.

Blog e riviste Bitcoin-

Come investitore intelligente, devi capire che una volta che un oggetto aumenta di popolarità, trascina con sé i sistemi di supporto. Se sei qualcuno che ha un paio di migliaia da investire, perché non farlo su un Crypto Blog o una rivista di alta autorità?

Vogliono leggere qualcosa, ascoltare webinar e ascoltare podcast. Se puoi investire in un blog o una rivista decente e imminente, con la nicchia crittografica, stai guardando grandi ritorni in futuro.

Considerazioni finali