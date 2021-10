Investimenti immobiliari: le città estere in cui conviene di più

Ci sono persone che amano l’investimento in borsa e chi preferisce invece quello nel mattone: entrambe le scelte sono valide ma sicuramente l’investimento immobiliare ha modo di dare più sicurezze, più stabilità e un reddito passivo costante. A parlarci di investimenti immobiliari è il sito Investire a Dubai che ci svela perché è una delle città estere più convenienti, insieme ad altre valide da prendere in considerazione.

Le città estere in cui conviene l’investimento immobiliare

Scegliere dove fare un investimento immobiliare può non essere facile e soprattutto chi vuole puntare all’estero deve conoscere alla perfezione tasse, leggi, tassi di rendimento e di prestiti. Per scegliere dove investire è importante comprendere alcuni fattori ma per prima cosa è importante ricordarsi che un investimento per essere considerato tale deve generare un rendimento. Da tenere in considerazione ci sono alcuni fattori come il rischio di fallimento e di perdere il capitale investito, il rendimento ROI percentuale, il capitale richiesto, i ritorni non economici e la rendita del proprio capitale investito sull’investimento totale. Ma non è tutto qui: è importante tenere a mente che il mercato non resta fermo e ciclicamente varia.

Il settore immobiliare nel 2021 ha avuto una forte ripresa e sono tante le città in cui acquistare immobili può essere una buona idea: secondo alcune statistiche divulgate anche da Idealista tra le città imperdibili c’è senza dubbio Dubai insieme a Londra, New York e Parigi. Restando in Europa invece si consigliano le vicinissime Lisbona e Madrid. Tra le new entry in classifica da tenere d’occhio anche Toronto che sembra essere in forte crescita.

Le occasioni di investimento possono essere trovate ovunque, l’importante è avere ben chiare le possibilità o farsi seguire da un esperto del settore per evitare problematiche. Se stai pensando di investire in immobili a Dubai, il sito web che abbiamo consigliato è perfetto: nessuno viene lasciato solo, gli esperti del settore e del team di Fabio Raffaeli ti guideranno nel prossimo investimento supportandoti sia attraverso la conoscenza della lingua inglese e araba, sia del mercato e della fiscalità.

Investimenti immobiliari a Dubai

Dubai è una splendida città anche perché in vera espansione economica. Oggi l’investimento immobiliare a Dubai è assolutamente conveniente: il mercato in crescita, le attività che si avviano e il boom economico sta contribuendo ad avviare moltissimi trasferimenti dall’estero. Per questo motivo avere immobili da affittare o rivendere in futuro può essere una buona scelta. Tramite il sito Investire a Dubai si può avere accesso ad una serie di tipologie di immobile: dalla seconda casa all’investimento, dalla possibilità di unire un investimento più una vacanza in loco per 15 giorni l’anno fino ad un trasferimento sia per pensionati che per lavoratori. Tramite un apposito form sul sito si possono scegliere poi le tipologie in base alla possibilità di investimento a partire da 100.000 euro ed infine le tempistiche che partono dal prima possibile ai 90 giorni.