Ringhiere per scale: una scelta estetica ma soprattutto sicura

Le ringhiere per le scale sono un elemento importantissimo da non sottovalutare mai, in quanto, oltre ad avere un ruolo importante dal punto di vista estetico, sono fondamentali per la sicurezza quotidiana di ognuno di noi nel momento di salita o discesa delle scale.

Le ringhiere sulle scale possono letteralmente salvarci la vita in un momento di perdita di equilibrio, se scivoliamo inaspettatamente o se prendiamo una storta improvvisa ed è quindi importante che siano robuste, ben salde e resistenti.

Per questo la scelta del materiale per le ringhiere delle scale è di fondamentale importanza, anche per trovare il giusto compromesso tra gusto estetico e sicurezza degli spazi di uso quotidiano.

Ringhiere per scale: perché scegliere l’acciaio inox

L’acciaio inox è uno dei materiali che si sta facendo strada sempre più spesso per la costruzione di questi elementi di arredo, sia per l’esterno che per l’interno degli spazi abitativi, perché è una delle soluzioni ideali in quanto a robustezza e design, sia per spazi abitativi sia per spazi lavorativi. Inoltre, le ringhiere per le scale in acciaio hanno anche un grande pregio, ovvero quello di durare a lungo nel tempo, cosa che ci permette di non affrontare questa grossa spesa periodicamente. Oltre a ciò, le ringhiere in acciaio sono in grado di offrire stile ed eleganza e dare quel tocco in più ad ambienti moderni e di gusto minimale, offrendo anche luminosità grazie alla lucentezza di questo materiale argenteo.

Le ringhiere per scale in acciaio sono la scelta ideale anche per gli esterni, in quanto non sono soggette alla corrosione dovuta agli agenti atmosferici quali pioggia, vento e sole e soprattutto hanno bisogno di pochissima manutenzione. Per pulirle infatti basterà un panno umido e una piccola quantità di sapone neutro detergente.

Ringhiere per scale in acciaio: un dettaglio discreto ma raffinato

Per venire incontro ai bisogni dell’uomo moderno c’è bisogno di uno stile sempre più minimal ed elegante che arricchisca gli ambienti interni ed esterni nella direzione di un design di classe e raffinato. Le ringhiere in acciaio svolgono esattamente questo ruolo in quanto si sanno adattare perfettamente ad ogni esigenza di stile, proprio grazie alla loro capacità di adeguarsi ad ogni ambiente e arredo.

Semplici, lineari e luminose queste ringhiere per scale renderanno ogni ambiente otticamente pulito, ordinato e gradevole alla vista diventando un vero e proprio elemento di design imprescindibile. In più, le ringhiere per scale sono spesso personalizzabili per quanto riguarda componenti e finiture, cosa che renderà questo elemento ancora più unico e mai banale, nonché più adattabile all’ambiente in cui verrà ospitato.

Diversi tipi di attacchi delle ringhiere per scale

Le ringhiere per scale, oltre ad essere personalizzabili come anticipato prima, presentano anche diverse tipologie di attacchi: a pavimento, esterni ai gradini, attacco sopra ai gradini o su piano inclinato ma in ogni caso è importante che garantiscano una sicurezza impeccabile.

Con la linea di ringhiere per scale Fontanot tutto questo è possibile e potrai dare quel tocco di eleganza in più a tutti i tuoi ambienti, interni o esterni che siano, senza mai rinunciare alla sicurezza.