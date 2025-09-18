Asta per un parcheggio a Finale Ligure, la CO.GE.S. mette in vendita il suo ultimo bene

Si avvicina alla conclusione la liquidazione coatta amministrativa della CO.GE.S. Cooperativa Sociale, con sede a Loano, in liquidazione coatta con decreto ministeriale del 2 novembre 2017. Il Commissario liquidatore, Enrico Maria Baluardi, ha annunciato la vendita di un parcheggio privato, l’ultimo bene rimasto, situato a Finale Ligure (SV), presso il fabbricato "PARK LA Villetta". La vendita avverrà il 28 novembre 2025 alle ore 15:00, presso lo studio del Notaio Marta Santoni a Firenze.

Il parcheggio, di 1820 mq, fa parte di un complesso noto come "PARK LA VILLETTA", ed è identificato al NCEU del Comune di Finale Ligure al foglio n. 38, mappale 411, subalterno 213. Attualmente risulta locato con un contratto stipulato nel 2017 con la società "La Villetta Srl", valido fino al 30 giugno 2029, con un canone annuo di 12.000 euro (oltre IVA). Nonostante l'affitto, l'immobile risulta ancora occupato. La valutazione dell'immobile è stata curata dai Geometri Fabio Pratesi e Leonardo Fantechi in una perizia del 13 luglio 2023.

Dettagli dell'asta

La vendita si svolgerà con offerta irrevocabile e una successiva eventuale gara. Il prezzo base d'asta è fissato in 151.040 euro, con un rilancio minimo del 5%. È richiesto un deposito cauzionale pari al 10% del prezzo offerto e un acconto spese del 5% per la partecipazione. I beni sono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza garanzie per vizi, trattandosi di una procedura concorsuale. Eventuali oneri di adeguamento, difformità o tasse saranno a carico dell'aggiudicatario.

La partecipazione all’incanto sarà gestita dal Notaio Marta Santoni attraverso la Rete Aste Notarili (RAN). Per partecipare, è necessario registrarsi entro le 12:00 del giorno lavorativo precedente l’asta, presso lo studio del notaio a Firenze o uno dei notai periferici convenzionati, previa presentazione di un documento d'identità. Le offerte, digitali o cartacee, dovranno contenere i dati identificativi dell'offerente (persona fisica o giuridica), il prezzo offerto (non inferiore alla base d'asta) e gli estremi dei pagamenti.

In caso di aggiudicazione, il saldo dovrà essere versato al Commissario liquidatore entro 60 giorni, pena la perdita della cauzione. L'atto di trasferimento, a carico dell'aggiudicatario, sarà affidato al Notaio banditore. Il Commissario liquidatore si riserva la possibilità di sospendere la vendita qualora riceva un'offerta migliorativa pari o superiore al 10% del prezzo di aggiudicazione.

Si segnala che le spese per l'attestato di prestazione energetica (APE) e il certificato di destinazione urbanistica (CDU), se necessari, saranno a carico dell'acquirente. La vendita è soggetta a imposta IVA e ad imposte ipotecarie e catastali del 4%. I gravami ipotecari e le trascrizioni pregiudizievoli saranno cancellati dopo il perfezionamento della vendita, con spese a carico dell'acquirente.

Maggiori informazioni possono essere fornite presso lo studio del Commissario Liquidatore Enrico Maria Baluardi tel 055.444255, e-mail enrico.baluardi@studiassociati.net e sul sito internet www.astegiudiziarie.it.

Previo appuntamento è possibile la visita dei beni posti in vendita e la consultazione della relativa documentazione.