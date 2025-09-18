Subire un incidente stradale è sempre un’esperienza difficile, soprattutto quando ci si trova di fronte a un veicolo gravemente danneggiato. La domanda più comune in questi casi è: auto incidentata, cosa fare? Quando conviene ripararla? Non sempre, infatti, la soluzione migliore è affrontare i costi della riparazione: spesso il valore dell’auto non giustifica la spesa.
Auto incidentata: cosa fare subito
Il primo passo, dopo aver gestito le pratiche assicurative e burocratiche, è valutare attentamente lo stato del veicolo. Un’auto sinistrata può presentare danni strutturali o al motore, che ne compromettono sicurezza e affidabilità. In questi casi, è fondamentale chiedersi se valga la pena ripararla oppure se convenga venderla a operatori specializzati.
Quando conviene riparare un’auto incidentata
La riparazione può essere una scelta valida solo se:
- I danni sono limitati e non coinvolgono telaio o motore.
- Il valore di mercato dell’auto è superiore al costo degli interventi.
- Si tratta di un veicolo recente o con un forte valore affettivo.
Se invece i costi superano la valutazione commerciale, la soluzione più conveniente è affidarsi a un servizio di compravendita auto incidentate.
Vendere un’auto incidentata: la scelta più pratica
Quando riparare non è conveniente, vendere un’auto incidentata, fusa o incendiata permette di ottenere un guadagno immediato, senza spese extra. I servizi professionali offrono:
- Valutazione gratuita e immediata.
- Ritiro a domicilio senza costi aggiuntivi.
- Pagamento rapido in contanti o bonifico.
- Gestione completa delle pratiche burocratiche.
