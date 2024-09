Asl2, una manifestazione d'interesse per l'affidamento delle visite medico sportive a privati

Società sportive che non riescono a fare competere gli atleti nei campionati perché in ritardo con la visita medico sportiva. Un problema che è stato posto in più occasioni dalle società sportive, comprese le due Commissioni consiliari del Comune di Savona, con l'Asl2, dove il consigliere Aureliano Pastorelli ha evidenziato tutte le criticità della medicina sportiva.

Di fronte alla difficoltà ad avere appuntamenti all'Asl molte famiglie erano costrette a ricorrere al privato per chiedere poi il rimborso alle società sportive, con costi importanti.