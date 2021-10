Savona, riaffiorano i basoli in via Astengo, transennato dalla polizia locale un tratto di strada (FOTO)

Una parte di via Astengo lato corso Italia a Savona transennata per via dello stop della Soprintendenza per il ritrovamento sotto l’asfalto dei basoli, l’antica pavimentazione savonese.

La polizia locale ha così posizionato il classico nastro biancorosso proprio a seguito della scoperta venuta alla luce con i lavori di installazione della fibra ottica.

Il titolare di un banco al mercato del lunedì posizionato proprio in quel punto due giorni fa ha fatto così fronte ad una vera e propria “doccia fredda” e dopo aver ricevuto chiarimenti dagli agenti ha dovuto spostare la sua attività al lato opposto.

Le tempistiche a questo punto potrebbero non essere delle più celeri nel caso i basoli venissero ritenuti un vero e proprio reperto archeologico, con i cittadini che per chissà quanto tempo non potranno parcheggiare lì la propria moto.