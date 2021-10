Chirivì (FdI): "Il Senato affossa il ddl Zan, vittoria della libertà di pensiero e di educazione"

"Il Senato nella seduta odierna ha approvato la mozione di Fratelli d'Italia finalizzata a non procedere all'esame ed alla votazione degli articoli del ddl Zan, la cosiddetta "tagliola" prevista all'interno dei regolamenti parlamentari, in virtù della quale è stata affossata l'approvazione di quel complesso di norme liberticide che il partito di Giorgia Meloni ha sempre fortemente contestato e combattuto in tutte le sedi, parlamentari, politiche e mediatiche, raccogliendo le innumerevoli richieste ricevute dai mondi delle associazioni e delle famiglie, cattolici e non". Si apre così la nota stampa firmata dall'Avv. Alessandro Chirivì, Responsabile regionale Liguria del Dipartimento Famiglia e Valori non negoziabili di Fratelli D'Italia.

"Stamattina il Senato ha detto no all'introduzione di nuovi reati di opinione, no all'ingresso delle teorie gender nelle scuole e no all'introduzione nel nostro ordinamento giuridico della nozione di identità di genere, chiudendo la porta, speriamo definitivamente, all'imposizione ex lege di ideologie contrarie al comune sentire dei cittadini e delle famiglie e ad ogni ipotesi di reato di opinione che questo sciagurato disegno di legge avrebbe portato" commenta Chirivì.