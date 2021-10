Pensioni, Rixi (Lega): "Lavoratori hanno diritto a ritiro in età adeguata"

"I lavoratori delle riparazioni navali - e tutti coloro che svolgono attività usuranti - hanno diritto alla pensione in età adeguata. Non è possibile restare fino a 67 anni in attività ad alto rischio di infortunio come cantieri navali, acciaierie, officine metalmeccaniche. Chi da decenni versa contributi ha il sacrosanto diritto alla pensione in età adeguata". Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi.

"La Cgil e i sindacati sulle pensioni hanno posizioni vicine alla Lega e lontanissime da Pd e M5s, anche su lavori con attività usuranti e gravose. Il Reddito di cittadinanza fa acqua da tutte le parti, basterebbe spostare sulle pensioni una parte di quei soldi per sostenere i lavori usuranti e un sistema pensionistico meno penalizzante per gli italiani" conclude Rixi.