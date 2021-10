Giustenice, adottato piano decennale di assestamento e utilizzazione del patrimonio silvo–pastorale comunale

Con la delibera n. 21 del 28 ottobre 2021, ieri il Consiglio comunale di Giustenice ha adottato il Piano di assestamento ed utilizzazione del patrimonio silvo – pastorale (periodo 2021–2030). L’adozione è stata preceduta dall'illustrazione del piano stesso, da parte dei tecnici incaricati, ovvero la dottoressa Forestale Anna Ferrando e dal geometra Paolo Sole. Il piano è stato adottato all'unanimità dal parlamentino.

“Nell' ambito del PSR Regione Liguria 2014.20 sottomisura 8.5 quest'amministrazione ha da subito creduto nella potenzialità del patrimonio boschivo come risorsa per la protezione del territorio e per la valenza di biodiversità , turistico ricreative e non in ultimo progetti ad economia circolare con filiera del legno. Abbiamo avuto esito positivo per la domanda di finanziamento regionale (circa 120.000 euro), senza alcun onere per l'ente comunale, del piano di terzo livello ovvero progetto sistemico di programmazione decennale con direttive sulle comprese forestali e ritorno a livello di viabilità forestale, sentieristica, recupero di aree prato pascolive, antiincendioboschivo” spiega il sindaco Mauro Boetto.

“La pianificazione forestale adottata formalmente dal consiglio comunale sarà strumento strategico ed essenziale per le linee di finanziamento del prossimo PSR (piano di sviluppo rurale). Il lavoro forestale eseguito a trecento sessanta gradi in campo di rielaborazione di restituzione e interfaccia con gli uffici comunali e i canali regionali e' stato sviluppato in tempi brevissimi, nell'arco di alcuni mesi, con sinergia di gruppi di lavoro competenti in materia forestale e sostenibilità ambientale: la dottoressa forestale Anna Ferrando e lo studio tecnico del geometra Paolo Sole, con la collaborazione di esperti dell'ex corpo forestale e il collaudo finale sempre della dottoressa Ferrando" aggiunge Luca Orso, consigliere con delega al territorio.