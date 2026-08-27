TPL Linea, doppia svolta da settembre: nuove tariffe per gli abbonamenti annuali e stop ai biglietti cartacei

Cambia volto il trasporto pubblico locale savonese. Dal prossimo 1 settembre, infatti, entrano in vigore contemporaneamente due novità significative per l'utenza di Tpl Linea: la rimodulazione delle tariffe per gli abbonamenti annuali e la fine definitiva dei tradizionali titoli di viaggio cartacei.

Le nuove tariffe per gli abbonamenti annuali

Il 1° settembre scatta la seconda fase del nuovo piano tariffario di TPL Linea, che riguarda gli abbonamenti annuali ordinari, over e studenti, dopo che il 1° agosto era già entrata in vigore la prima fase, con la rimodulazione di biglietti semplici e giornalieri, carnet, abbonamenti settimanali e mensili, oltre all'introduzione di nuovi titoli come carnet e biglietti giornalieri validi per tutte le zone tariffarie.

Tra le principali novità, l'ampliamento della platea di beneficiari degli abbonamenti agevolati per anziani: l'età minima richiesta scende dagli 80 ai 75 anni, mentre il prezzo resta invariato rispetto al passato. Gli abbonamenti annuali over 75 costeranno 230 euro nelle Zone Rosa, Blu, Arancione e Verde; 290 euro nelle Zone Viola, Marrone e Azzurra; 340 euro in Zona Gialla.

Cambia anche la durata degli abbonamenti studenti, che passa da 9 a 12 mesi: nel periodo scolastico saranno validi per la zona di colore richiesta, mentre nel periodo estivo copriranno l'intero territorio della provincia di Savona, permettendo ai ragazzi di muoversi liberamente tra mare ed entroterra anche di sera, senza dover ricorrere ai mezzi privati. Il costo sarà di 280 euro per le Zone Rosa, Blu, Arancione e Verde; 320 euro per le Zone Viola, Marrone e Azzurra; 360 euro per la Zona Gialla.

Rimodulati anche gli abbonamenti ordinari, senza agevolazioni: 360 euro per le Zone Rosa, Blu, Arancione e Verde; 390 euro per le Zone Viola, Marrone e Azzurra; 440 euro per la Zona Gialla.

Un piano speciale per i residenti di Savona in Zona Rosa

Grazie a un accordo tra TPL Linea e il Comune di Savona, i residenti del capoluogo che si spostano solo in Zona Rosa potranno accedere, in via sperimentale e recandosi alle biglietterie aziendali, a condizioni differenziate. Gli studenti residenti a Savona potranno scegliere tra un abbonamento di 9 mesi (230 euro) o di 12 mesi (280 euro, che scende a 250 euro dal secondo figlio in poi), mentre l'abbonamento ordinario resterà a 290 euro, invariato.

Per questa fascia di utenti sarà inoltre possibile pagare a rate gli abbonamenti annuali e studenti, sempre solo alle biglietterie TPL: prima rata all'acquisto, seconda entro il 30 novembre 2026 e terza entro il 10 gennaio 2027. La rateizzazione è stata estesa da TPL Linea a tutta la propria clientela, sempre presso gli sportelli aziendali. Le agevolazioni sono sperimentali e valide solo per chi sottoscriverà l'abbonamento entro il 31 dicembre 2026.

Le motivazioni dell'azienda

TPL Linea sottolinea come il nuovo piano tariffario arrivi dopo nove anni di tariffe invariate, a fronte di un aumento del costo della vita del 18,9% dal 2017 a oggi, periodo in cui l'azienda ha dovuto assorbire il rincaro dei costi energetici, del carburante, della manutenzione, dei ricambi e del personale, investendo al contempo nel rinnovo della flotta e nella digitalizzazione.

Il 21 luglio 2026 sono state aperte le buste amministrative della gara per l'acquisto di 22 nuovi autobus, con le prove tecniche dei mezzi offerti attualmente in corso, in attesa dell'apertura delle offerte economiche. L'azienda annuncia inoltre che a breve sarà possibile monitorare in tempo reale il passaggio degli autobus tramite Google Maps, mentre grazie al progetto Socrate il tasso di evasione tariffaria è sceso dal 10,51% al 7,96%.

Stop ai biglietti cartacei dal 1° settembre

Parallelamente alla revisione tariffaria, dal 1° settembre 2026 i tradizionali titoli di viaggio cartacei di TPL Linea non saranno più validi. I clienti che ne sono ancora in possesso sono invitati a utilizzarli entro il 31 agosto 2026; chi dispone di quantitativi significativi di biglietti inutilizzati potrà rivolgersi alle biglietterie aziendali per una valutazione personalizzata.

Le tradizionali obliteratrici verranno progressivamente rimosse da tutto il parco mezzi, con operazioni che si concluderanno entro la prima settimana di settembre. Da quel momento resteranno attive solo le nuove validatrici per la bigliettazione elettronica.

Il cambiamento si inserisce nel processo di sviluppo della BER (Bigliettazione Elettronica Regionale), che ha reso i titoli di viaggio ricaricabili su supporto elettronico: la tessera Liguria Go Flex è dedicata ai titoli impersonali, mentre la Liguria Go Pass è riservata agli abbonamenti.

I titoli di viaggio restano acquistabili presso le biglietterie aziendali di Savona, Cisano sul Neva, Carcare e Andora, oltre che nelle rivendite autorizzate sul territorio. A bordo resta possibile acquistare un biglietto giornaliero da 5 euro avvicinando una carta contactless o il wallet dello smartphone alla validatrice, mentre dall'autista si può richiedere, oltre al biglietto giornaliero (6 euro), anche un titolo da 60 minuti a 3 euro, valido su tutta la provincia. I biglietti sono acquistabili anche digitalmente tramite l'app Mooney Go.