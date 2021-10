Lotta allo spaccio, "trasfertisti della droga" arrestati dai poliziotti del Commissariato di Alassio

A seguito di mirati servizi finalizzati al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, lo scorso 26 ottobre, il personale del Commissariato di Alassio ha monitorato due uomini e una donna, residenti tutti nel varesotto. I tre avevano effettuato una prenotazione on-line tramite un noto portale. La registrazione presso la struttura ricettiva situata nel città della Muretto, secondo la vigente normativa, ha dato il via ad ulteriori accertamenti.

Secondo un controllo a campione delle schedine alloggiati, è emerso infatti che i tre erano gravati da numerosi precedenti di polizia inerenti i reati in materia di sostanze stupefacenti. Per tale motivo, il personale di polizia giudiziaria del Commissariato alassino ha deciso di effettuare un servizio per approfondire le reali intenzioni dei soggetti che sicuramente non erano arrivati in riviera per una piacevole vacanza.

Le indagini hanno permesso di accertare che i due uomini e la donna avevano fatto ritorno in Lombardia con l’intento di ritornare in Alassio quanto prima. La mattina del 28 ottobre, alla luce delle risultanze investigative e tenuto conto dei motivi fondati che lasciavano presumere un ipotetico traffico di sostanze stupefacenti, i poliziotti hanno deciso, in accordo con l'Autorità Giudiziaria, di procedere ad una perquisizione per la ricerca di sostanze.

Il blitz ha dato esito positivo con il rinvenimento sul tavolo del soggiorno di due involucri in cellophane contente cocaina (10 grammi) ed eroina (30 grammi). La sostanza analizzata è risultata purissima.

I tre sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso. Nella mattinata odierna si terrà il rito di direttissima.