“È aperto, fino al 15 novembre 2021, il bando a sostegno delle aziende vitivinicole della Liguria per acquisto di nuove attrezzature atte alla vinificazione, alla conservazione e allo stoccaggio dei vini certificati Dop e Igp. Il finanziamento di 90 mila euro garantisce la copertura del 40% dei costi sostenuti per una spesa massima ammissibile di 25 mila euro”. Ad affermarlo Angelo Vaccarezza, consigliere in Regione Liguria

