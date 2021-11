"La Direzione di Asl 2 e i colleghi tutti - si legge in una nota - esprimono il più sentito cordoglio per la tragedia che questa notte ha colpito il giovane medico in servizio presso la nostra Asl".

L'uomo, un 38enne, è stato ritrovato senza vita nella notte in valle Arroscia (LEGGI ARTICOLO). "Un pensiero di solidarietà va in particolare alla famiglia" concludono dall'Azienda Sanitaria Locale.