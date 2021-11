Savona, fondi in arrivo per Funivie Spa

“Il commissario straordinario di Funivie Spa avrà al più presto a disposizione le risorse economiche utili a ripristinare l'infrastruttura crollata il 24 novembre 2019. Grazie all'ordine del giorno della Lega, approvato in Commissione Trasporti al Senato, a prima firma dei senatori Ripamonti e Bruzzone, il territorio savonese avrà finalmente la considerazione adeguata, dopo che l’astensione dei parlamentari del Partito Democratico aveva bloccato l’emendamento che prevedeva l'aumento di capacità dell'impianto”. Lo dice l’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.

“Già domani in Regione Liguria – aggiunge l’assessore - riceveremo il commissario, le sigle sindacali, Confindustria e l’amministratore delegato di Funivie per proseguire il percorso, già avviato la scorsa estate, finalizzato a definire insieme un progetto strategico di sviluppo ed espansione nel quale questo impianto, antico ma moderno, possa ricoprire un ruolo sempre più centrale ed ecosostenibile all'interno delle politiche di rilancio del territorio savonese".

“Finalmente i fondi che mancavano per ripristinare l’infrastruttura di Funivie Spa a Savona sono in dirittura d'arrivo – dichiara il capogruppo regionale della Lega Stefano Mai - Il documento approvato oggi in Commissione Trasporti al Senato impegna il Governo a reperire al più presto le risorse necessarie per metterle a disposizione del commissario straordinario al fine dell'avvio dei lavori e della realizzazione dell'opera. Si tratta di un atto concreto che permetterà di far tornare operativo l'impianto per tutte le rinfuse del porto di Savona”.

“Ringrazio il responsabile Infrastrutture della Lega, onorevole Edoardo Rixi, la deputata ligure Sara Foscolo e i senatori liguri Francesco Bruzzone e Paolo Ripamonti, primi firmatari dell’ordine del giorno approvato in commissione al Senato, per il proficuo lavoro svolto nell’interesse del nostro territorio e dei lavoratori”, conclude Mai.