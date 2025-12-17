Montagna, vicepresidente Piana replica al Pd: “Nessun taglio ai Comuni, continueremo a dare sostegno”

“Il Partito Democratico continua a dimostrare di non saper distinguere tra una risposta negativa e una risposta positiva, seppur su richieste parzialmente plausibili. È un problema di capacità di discernimento politico e amministrativo”.

Così il vicepresidente della Regione Liguria, Alessandro Piana, replica al comunicato stampa al PD sulla Legge della Montagna.

“Siamo stati chiari: la Regione Liguria non farà tagli ai territori montani. È un impegno già assunto e ribadito più volte. Forse il fondo FOSMIT a livello nazionale può subire una diminuzione, ma questo non significa tagliare risorse ai territori. La Regione Liguria non ridurrà i finanziamenti ai Comuni montani e continuerà a garantire loro il sostegno necessario attraverso una gestione attenta e responsabile delle risorse. La differenza tra noi e il PD – conclude il vicepresidente – è semplice: loro chiedono impegni già presi e noi continuiamo a dare sostegno concreto ai Comuni della montagna ligure”.