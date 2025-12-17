Bilancio, Gruppo Pd: “Bucci affossa i sindaci liguri. Nessuna premialità a chi si impegna nel recupero del gettito regionale”

“Bucci contro i Comuni liguri. La destra boccia la nostra proposta di riconoscere ai Comuni liguri una premialità del 50 per cento per il concorso al recupero del maggior gettito regionale effettivamente incassato in relazione ai tributi regionali, in particolare Irap e addizionale regionale Irpef.
Lo scopo è quello di aggredire sacche di evasione da un lato e dall’altro di sostenere le amministrazioni comunali a collaborare nella lotta all’evasione. Bucci che si definisce sindaco della Liguria affossa i sindaci liguri”.
Così il Gruppo Pd in Regione Liguria dopo la bocciatura dell’emendamento al bilancio su premialità ai comuni per il concorso al recupero del gettito dei tributi regionali