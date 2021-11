Carcare, lungo la Sp29 ricompare la scritta "I vax uccidono" (FOTO)

"I vax uccidono". È questa la frase scritta in rosso lungo la Sp29 a Carcare, zona variante del Mulino.

Parole accompagnate dalla W rossa cerchiata, simbolo ormai comunemente utilizzato da chi rivendica posizioni complottiste. Si tratta infatti della rappresentazione grafica di V.V.V.V., acronimo della citazione latina "Vi veri universum vivus vici" (Con la forza della verità, vivendo, ho conquistato l’universo ndr), riferimento al famoso film "V per Vendetta".

È la terza volta che le scritte "no vax" compaiono in quel tratto di strada, con il Comune intervenuto già due volte per cancellarle.