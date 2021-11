Coronavirus, in Liguria 130 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Lieve aumento dei contagiati, quest’oggi in Liguria, nel quotidiano bollettino relativo al Covid. Rimangono però stabili i ricoverati.

Sono infatti, 130 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.844 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 9.289 tamponi antigenici rapidi), uno ogni 21,87 pari 4,57%.

Nell'imperiese si registrano 32 nuovi casi di Covid, rispetto ai 2 del savonese, gli 86 di Genova e i 9 di Spezia.

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 1.739.578 (+2.844)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 973.167 (+9.289)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 115.555 (+130)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.596 (+40)

Casi per provincia di residenza

Imperia 336 (+17)

Savona 280 (-4)

Genova 1.347 (+24)

La Spezia 465 (+2)

Residenti fuori regione o estero 50 (-3)

Altro o in fase di verifica 118 (+5)

Totale 2.596 (+40)



Ospedalizzati: 91 (0); 9 (-2) in terapia intensiva

Asl 1 - 15 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 2 - 21 (+1); 1 (-) in terapia intensiva

San Martino - 17 (+1); 4 (-) in terapia intensiva

Galliera - 20 (-3); 1 (-1) in terapia intensiva

Gaslini - 3 (+2); nessuno (-1) in terapia intensiva

Asl 3 - 0

Asl 4 - 4 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 11 (-1); 2 (-) in terapia intensiva



Isolamento domiciliare: 1.344 (+84)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 108.529 (+90)

Deceduti: 4.230 (-)



Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 557 (+29)

Asl 2 - 341 (-)

Asl 3 - 342 (+96)

Asl 4 - 445 (+9)

Asl 5 - 356 (+25)

Totale - 1.941



Dati vaccinazioni 6/11/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 2.546.891

Somministrati: 2.310.192

Percentuale: 91%

*In allegato il report completo delle vaccinazioni