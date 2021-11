Elezioni 2021, l'ex consigliere loanese Franco commenta il successo di Russo a Savona: "Non si è celato dietro l'apoliticità come alcuni a Loano"

" Mi piace fare ancora qualche breve riflessione sulle recenti elezioni amministrative del Comune di Savona e sulle conseguenze delle stesse per la provincia di Savona ormai alle prese con un imminente rinnovo, negativo per il centrodestra ". A tracciare un bilancio col suo punto di vista ormai esterno, ma tutt'altro che disinteressato alle logiche e alle dinamiche politiche locali, è l'ex consigliere di minoranza a Loano Roberto Franco.

" Mi ha fatto molto piacere che Francesco Rossello si sia visto riconoscere dal sindaco Russo un importante ruolo nelle amministrative della Città di Savona - spiega Franco - Francesco è una persona che mai ha negato la sua storia e le sue origini e per questo la gente lo ha premiato. Il suo impegno e la sua serietà lo hanno visto artefice di questa vittoria unitamente, secondo me, anche alle sue origini sindacali che sono state importantissime ".

"Il sindaco Russo non si è mai nascosto dietro le nebbie dell incertezze del 'ma sono tutti con me' - continua l'ex esponente del Pd loanese - ha sempre indicato le sue origini e la sua cultura. Il sindaco Russo non ha fatto l'errore di alcuni loanesi che al contrario hanno smentito la loro provenienza e hanno voluto celarsi dietro ad una apoliticità scarsamente credibile e assolutamente bocciata".