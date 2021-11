Incidente alla Gran Fondo di Carcare, la minoranza: "Respinta la nostra richiesta di costituire una commissione speciale"

"Venerdì sera durante il Consiglio Comunale l'amministrazione De Vecchi/Bologna ha respinto la nostra richiesta di costituire (come previsto dal regolamento del consiglio Comunale) una commissione speciale a seguito del grave incidente occorso nel nostro comune in Via Barrili a pochi metri dall'arrivo, lo scorso 12 Settembre in occasione della granfondo ciclistica". Così, attraverso una nota stampa, I consiglieri comunali del gruppo “Impegno per Carcare” Alessio Morrone, Daniela Lagasio e Rodolfo Mirri.

"Riteniamo legittima e doverosa la nostra richiesta di costituire una commissione speciale mirata, al fine di fornire risposte concrete e precise sull'accaduto ai cittadini Carcaresi e ai diretti interessati rimasti coinvolti in prima persona in quel triste giorno - proseguono dalla minoranza - Al di la di eventuali aspetti di responsabilità civile e/o penale che non sono sicuramente di nostra competenza e che non ci interessa nemmeno cavalcare, siamo dell'avviso che la politica ha il dovere di non sottrarsi ad operazioni di verità, ne va della credibilità, della politica e delle persone che siedono nelle istituzioni chiamate ad assumersi le proprie responsabilità, motivo per il quale, ricordiamolo, sono state elette".

"Prendiamo atto di questa ennesima ed alquanto discutibile scelta dell'amministrazione De Vecchi/Bologna; non ci resta che avvisare l'intera cittadinanza sull'accaduto che ancora una volta saprà fare le dovute considerazioni" aggiungono dal gruppo “Impegno per Carcare”.