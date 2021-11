Processo Tirreno Power, Uniti per la salute Onlus: "Dall'epidemiologo confermata la validità e l'importanza del lavoro svolto"

In merito al processo Tirreno Power, Uniti per la salute Onlus interviene con un comunicato stampa:

"All'udienza di oggi 8 novembre 2021 si è conclusa l'audizione del consulente della Procura dott. Paolo Crosignani sul lavoro svolto per l'indagine sanitaria che è stata condotta su incarico dei PM di Savona e che è alla base dell'imputazione di disastro. Nel contesto del controesame delle udienze di oggi e del 26 ottobre scorso l'epidemiologo ha confermato la validità e l'importanza del lavoro svolto e della vasta letteratura scientifica posta a fondamento dello studio".

"Aspetto oltremodo importante - proseguono dalla Onlus - ha confermato anche che i significativi esiti dello studio con i preoccupanti dati in termini di mortalità e ricoveri emersi possono essere ragionevolmente estesi su base scientifica anche agli anni successivi a quelli presi in considerazione. Inoltre ha confermato che la consulenza è conforme ai criteri maggiormente accreditati in campo epidemiologico".