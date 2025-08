Incidente in autostrada A10 in direzione Genova, dove si è formata una coda di 2 km tra il Bivio A10/Inizio Complanare di Savona e lo svincolo di Albisola.

Giunta sul posto l'ambulanza, non senza difficoltà, della Croce Rossa di Vado Ligure. Il paziente fortunatamente non ha riportato ferite significative e non ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale.

Il tempo di percorrenza stimato è di 19 minuti, con un ritardo di +13 minuti rispetto alla normale viabilità.