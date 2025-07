Albenga, acqua stagnante e zanzare nei palazzi ex Giallombardo: cittadini lanciano allarme West Nile e degrado

Cittadini preoccupati denunciano una situazione di degrado in via Carloforte e nelle zone limitrofe. I residenti dei condomini San Antonio e Luca (ai civici 7 e 17) lanciano un appello accorato, attraverso lo studio associato Liguria Condomini, al sindaco di Albenga e agli uffici di Asl2 per un intervento urgente: nei locali interrati degli ex palazzi Giallombardo si segnala la presenza di oltre un metro d’acqua stagnante, diventata terreno ideale per la proliferazione di topi, insetti e in particolare zanzare.

La situazione è tanto più grave alla luce della crescente diffusione del West Nile Virus, la Febbre del Nilo Occidentale, trasmessa principalmente dalle zanzare del genere Culex. Si tratta di una zoonosi che può essere trasmessa dagli animali all’uomo, con rischi concreti per la salute pubblica.

Ma il problema non è solo sanitario. I residenti denunciano anche lo stato di insicurezza: nelle ore serali – a loro dire - la zona diventerebbe impraticabile a causa della presenza di soggetti molesti, spesso ubriachi o in evidente stato di alterazione. Una situazione che limiterebbe fortemente la libertà di movimento dei cittadini, soprattutto di famiglie e persone anziane.

I condomini hanno documentato il tutto con fotografie e video e chiedono interventi immediati di bonifica, disinfestazione e maggiore sorveglianza da parte delle forze dell’ordine.