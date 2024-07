Albenga, Kronoteatro, assessori Gaia e Vio: “Contributo nel bilancio di previsione, confermata la progettualità triennale”

“Crediamo in Kronoteatro e lo dimostriamo nei fatti. Già dallo scorso anno, abbiamo creato il capitolo, storicizzato il contributo a Kronoteatro e messo nel bilancio di previsione per il prossimo triennio. Da parte del Comune di Albenga, il contributo nel tempo è stato incrementato, anche se siamo consapevoli che la cifra messa da noi a disposizione è solo una parte del budget di cui hanno bisogno per poter realizzare un evento della portata del Terreni Creativi Festival. Ovviamente, come Amministrazione, stanziamo i fondi in base alle disponibilità, ma faremo sempre tutto il possibile”.

Non è tardata la risposta del Comune di Albenga, per voce degli assessori alla Cultura Marta Gaia e agli Eventi Camilla Vio, che hanno subito colto le preoccupazioni che animano i fondatori della compagnia teatrale ingauna Kronoteatro, Maurizio Sguotti, Tommaso Bianco, sul futuro del Terreni Creativi Festival, incentrato sulle arti performative che si fondono nel tessuto economico più rappresentativo della città: le aziende agricole della piana (leggi QUI).

“Comprendiamo lo sforzo e ci complimentiamo con chi cerca di portare avanti progetti volti a diffondere cultura di alto livello – aggiungono Gaia e Vio -. Si tratta di contesti che però devono essere supportati da tutte le istituzioni. Vedremo cosa succederà a livello regionale, ma in futuro possiamo ragionare insieme e farci portavoce con la Regione”.

“Sapere che con il Comune di Albenga c’è questa progettualità triennale per noi è importante e allarga il respiro – commentano i fondatori di Kronoteatro Maurizio Sguotti, Tommaso Bianco e Alex Nesti -. Ci auguriamo che il contributo possa crescere ancora nel tempo”.

Resta, se possibile, da definire la progettualità anche con Regione Liguria, fondamentale per il futuro per la rassegna culturale. “Sarebbe opportuno un riequilibrio territoriale, in termini di finanziamenti. In questi anni la comunicazione con l’istituzione è stata ‘scarna’, il ponente è stato un po’ dimenticato. Auspichiamo che la Regione allarghi l’interesse e l’impegno verso questa porzione di territorio”, concludono Sguotti, Bianco e Nesti di Kronoteatro.