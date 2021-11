"Bolleggiando e Galleggiando": da una volontaria Cri una donazione in favore degli Operatori Polivalenti Soccorso in Acqua

Una donazione per l'iniziativa "Bolleggiando e Galleggiando", effettuata da una volontaria della Croce Rossa, ha permesso di acquistare del nuovo materiale per gli Operatori Polivalenti Soccorso in Acqua: un'iniziativa per ringraziarli per il loro impegno e e per la loro professionalità nelle attività svolte.