Albenga appoggia “Home and Dry” e promuove l’integrazione per stranieri che hanno bisogno di una casa in affitto

Lo scorso 27 ottobre ad Albenga è stato presentato il progetto “HOME AND DRY” finalizzato a costruire percorsi di garanzia per gli stranieri che vogliono affittare un appartamento. Un’attività importante alla quale seguiranno, la prossima settimana, nuovi incontri volti a realizzare una vera e propria rete sul territorio per far in modo che integrazione non sia solo una parola, ma passi attraverso fatti concreti.

IL PROGETTO:

Non sono apparsi cartelli con scritto “non si affitta a stranieri”, che ricordano vecchi cartelli “non si affitta ai meridionali”, ma la realtà evidenzia una forte difficoltà per una persona straniera, regolare con contratto di lavoro in atto, a trovare una casa da affittare in modo ufficiale.

E’ per dare una risposta a questa carenza, che una ampia rete di soggetti no profit del ponente ligure lancia ufficialmente nelle province di Imperia e Savona un innovativo progetto per garantire la casa ai migranti che lavorano, ma non riescono a trovare una casa adeguata.

La rete è coordinata da Januaforum che ha chiesto di condividere il progetto a varie realtà locali: Ufficio Migrantes Diocesi Albenga Imperia; Cooperativa Sociale Jobel, Confcooperative Liguria, Comune di Albenga; Siamo Albenga; CLMC; JEPP Albenga.

Il progetto è un’azione concreta che ha lo scopo di sostenere le persone, in particolare i giovani migranti che iniziano un percorso lavorativo, ad acquisire autonomia offrendo loro una possibilità di vivere dignitosamente.

Partecipando alla campagna potrete contribuire attivamente al sostegno di un nuovo modello di inclusione sociale basato sulla Casa: un’esperienza di comunità, un modo per prendersi cura gli uni degli altri a partire dal supporto nella ricerca dello spazio abitativo più dignitoso e sicuro.

Una Casa accogliente, segnale di futuro! La campagna di raccolta fondi in sostegno al progetto “HOME AND DRY” contribuirà al fondo rotativo di garanzia a disposizione di Januaforum per intervenire in sostegno dei ragazzi che, nell’ambito del progetto, dovessero trovarsi in condizione di difficoltà finanziaria e per anticipare le somme necessarie per avviare gli alloggi. Questo strumento innovativo servirà a favorire le relazioni fra beneficiari dell’alloggio e proprietari, garantendo ai primi il sostegno e rassicurando i secondi sui rischi di insolvenza e per la gestione dell’alloggio.

Il progetto è già stato sperimentato e ha dato origine a sei alloggi abitati complessivamente 16 persone. I servizi centrali che governano il sistema italiano di accoglienza hanno già espresso il loro parere positivo sull’iniziativa auspicando una diffusione su altri territori italiani.

Se raccoglieremo almeno 10.000 euro potremo aiutare 10 giovani beneficiari a trovare una sistemazione: ogni 1.000 euro raccolti potremo iniziare una nuova storia!

