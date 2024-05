Diocesi di Savona-Noli, insediato il nuovo Consiglio presbiterale

Il 13 maggio, in una riunione presso il Seminario Vescovile savonese, si è insediato il nuovo Consiglio Presbiterale della Diocesi di Savona-Noli presieduto da monsignor Calogero Marino e ora composto da don Adolfo Macchioli, don Alessio Allori, don Angelo Magnano, don Camillo Podda, don Danilo Grillo, don Antonio Ferri, don Germano Grazzini, don Iosif Demeterca, don Giuseppe Militello, don Lorenzo Cortesi, don Selvaraj Devasahayam, don Silvester Soosai, padre Francesco Rossi e padre Giuseppe Maffeis. Come nuovo segretario è stato scelto don Giuseppe Militello, che prende il posto di don Allori.

A seguire si è proceduto all’elezione di don Giulio Grosso quale membro del Consiglio dell’Istituto diocesano per il Sostentamento del Clero al posto del dimissionario don Camillo Podda e fino al prossimo rinnovo del Consiglio stesso, previsto in gennaio. Quali presbiteri eletti dal Consiglio Presbiterale, per la Commissione Presbiterale Regionale il vescovo ha accolto i nomi di don Grazzini e don Militello. Per l’elezione del gruppo di parroci con i quali il Vescovo tratta della rimozione di un parroco dal suo ufficio (can. 1742) sono stati confermati all’unanimità don Ferri, don Grillo e don Giovanni Margara.