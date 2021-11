Chiesa San Lorenzo di Cairo, le campane tornano a suonare da quel maledetto 14 agosto 2020 (VIDEO)

Un assaggio di normalità. Le campane della chiesa San Lorenzo di Cairo Montenotte sono tornate a suonare da quel maledetto 14 agosto 2020, quando l'edificio religioso venne coinvolto in un incendio di origine doloso con il conseguente danneggiamento del tetto e di una parte della sagrestia.

"Ebbene si, da stamattina ha ripreso a funzionare il campanile - si legge sulla pagina social della parrocchia - Non è ancora tutto a posto, domani mattina i tecnici saliranno su per sistemare alcune cose. Per ora godiamoci il suono e le lancette delle ore. Un passo alla volta...".

I lavori per il ripristino della basilica sono attualmente in corso.