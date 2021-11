Onorificenza al merito di Ufficiale della Repubblica Italiana a Vincenzo Pellitteri, comandante della Polizia Locale di Villanova d'Albenga

C'è la lettera di una ragazzina di 12 anni, scritta al sindaco Pietro Balestra, alla base della Onorificenza al merito di Ufficiale della Repubblica Italiana consegnata, pochi giorni fa, al Comandante della Polizia Locale di Villanova d'Albenga, Vincenzo Pellitteri. Lo hanno rivelato le motivazioni lette dal cerimoniere, alla presenza del Prefetto Antonino Cananà nel corso della consegna ufficiale avvenuta a Savona. Lo conferma il sindaco Balestra.

“Eravamo nel pieno della pandemia. Ho ricevuto la letterina, scritta a mano da una dodicenne che ringraziava il Comandante della Polizia Locale che si sera preso cura di lei e della mamma, isolati in casa, facendosi carico delle incombenze quotidiane nel lungo periodo in cui il papà era ricoverato in ospedale, gravemente colpito dal Covid. Ho comunicato l’episodio alla Prefettura che aveva chiesto di segnalare cittadini che si fossero particolarmente distinti nel corso della pandemia per impegno e servigio al prossimo”.

Vincenzo Pellitteri, già Cavaliere della Repubblica dal 2010, da 25 anni in servizio a Villanova d'Albenga, non nasconde la soddisfazione per aver ricevuto il riconoscimento dal Prefetto e dal Presidente Vicario del Tribunale di Savona, Fiorenza Giorgi, ma anche l’emozione nel pensare ai momenti dell’emergenza sanitaria più acuta.