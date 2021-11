Race Week 2021: tutte le offerte riservate agli atleti

A Limone e nel nuovo reparto gara del punto vendita di Borgo San Dalmazzo, una settimana di sconti esclusivi riservati agli atleti:

SCONTO 20% su abbigliamento e accessori utilizzati in gara e allenamento:

protezioni, bastoni gara, caschi, maschere, guanti, tutini, scaldamuscoli, windstopper, mantelle, sacche e zaini race, abbigliamento intimo, scioline e prodotti per la manutenzione degli sci, booster, dei marchi: ROSSIGNOL - HEAD - ENERGIA PURA - LEKI - KOMPERDELL - BOLLE’ - REUSCH - LEVEL - UYN - MICO - ODLO - RIDAY - POC - BRIKO - SWIX ...

SCONTI fino al 50% su selezione abbigliamento e accessori tecnici.

SCONTO 20% sulla manutenzione del tuo sci da gara; Spianatura, lamine, sciolina, impronta...

e sulla messa a punto dello scarpone: bombatura, fresatura, allungamenti, applicazione rialzi...tutto eseguito manualmente dagli Skiman del laboratorio di Limone.

La RACING BOCARD è la novità dell’inverno 2022: la carta fedeltà per gli atleti e per gli sci club convenzionati.

Che cosa offre?

oltre a tutti i benefici della Bocard tradizionale: sconto 10% su articoli non in saldo*, cashback di 14 euro ogni 500 punti acquisiti e promozioni riservate, i possessori della Racing card per tutto l’anno e già dal primo acquisto ricevono un EXTRA SCONTO del 5%

su abbigliamento e accessori racing, noleggio, laboratorio.

La card è nominativa dell’atleta in possesso di tessera FISI – validità 1 anno.

Sei un’atleta ma il tuo sci club non è ancora convenzionato? Segnalaci il nome e sarà nostra premura metterci in contatto per presentare i vantaggi della Racing Bocard.

Sei uno Sci Club non ancora convenzionato? Chiamaci allo 017192274 interno 4 per parlare direttamente con Andrea, il responsabile Sci Club. Oppure scrivi a bottero@botteroski.com o passa a trovarci nei negozi BotteroSki.

Sei un atleta già in possesso della carta fedeltà BotteroSKi? Ti aspettiamo per sostituirla con la nuova racing bocard!

*regolamento sul sito botteroski.com