Sassello, sarà corsa in solitaria alle elezioni comunali: lista unica con il candidato Gian Marco Scasso

Gian Marco Scasso non avrà rivali alle prossime elezioni comunali di Sassello.

Sonno state presentate le firme della lista "La Nuova Via per Sassello" e ufficialmente nessun'altro avversario si è presentato sancendo così una corsa in solitaria alle amministrative del prossimo 25-26 maggio.

Il neonato Comitato "Amo Sassello" ha deciso infatti di non dar vita ad una lista. "Ci sarà una sola lista, La nuova via di Scasso. Quanto a noi ci saremo quando saremo pronti con le persone giuste, alla prossima tornata" hanno detto sui social dal comitato sassellese.

Scasso e il suo gruppo dopo il periodo di commissariamento ( da agosto 2024 dopo le dimissioni dell'ex sindaco Marco Dabove lo scorso luglio) dovranno quindi convincere i sassellesi ad andare a votare. La lista dovrà così raggiungere il 40% dei voti a favore. A Sassello secondo il censimento del 2021 sono 1747 i residenti.

Il Ministero dell'Interno ricorda che l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito dalla legge 30 giugno 2022, n. 84 stabilisce "che siano eletti tutti i candidati consiglieri compresi nell'unica lista ammessa e il candidato sindaco collegato purché la lista stessa "abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune" e che ai fini del calcolo del suddetto quorum "per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto"."

"La Nuova Via per Sassello" (foto in allegato dei candidati) a sostegno del candidato sindaco Gian Marco Scasso è composta da Italo Caviglia, Adelmo Dabove, Bruno De Felice, Claudia Manolio Pon, Elena Massaccesi, Franco Orsi, Andrea Pastorino, Vincenzo Pinto, Sabrina Vernero, Martino Zunino.

Nella scorsa tornata elettorale nella zona della Valle dell'Erro anche a Mioglia e Urbe era stata presentata solo una lista.