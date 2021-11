Loano, ancora vandalismo notturno: estintori rubati e svuotati lungo via delle Peschiere (FOTO)

Ancora un episodio di vandalismo si è verificato la notte scorsa a Loano. Dopo le scritte no vax comparse su alcuni muri della città e dopo il danneggiamento delle casette in allestimento dei mercatini di Natale, due estintori rubati dal parcheggio sotterraneo del Giardino del Principe sono stati svuotati lungo la strada in via delle Peschiere.

Questa mattina la scoperta da parte dei residenti, che hanno ritrovato la zona completamente cosparsa dal bianco della schiuma contenuta all'interno del dispositivo antincendio.

Sui social, ma non solo, la preoccupazione dei residenti per l'escalation di episodi che stanno riguardando la notte loanese negli ultimi giorni. Nel frattempo la strada di via delle Peschiere è stata ripulita.