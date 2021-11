Alassio, sospiro di sollievo: la mareggiata è alle spalle e non si registrano danni (FOTO)

La mareggiata di ieri ha colpito duramente il litorale alassino. Le onde hanno investito la spiaggia, le passeggiate a mare e i vicoli di collegamento con le arterie più interne. Le protezioni hanno difeso i locali che si affacciano sul mare e nessuno ha registrato danni. Neanche la spiaggia, che al sole del mattino, cessata la furia delle onde spinta dallo scirocco si è ripresentata a incorniciare la baia.

"Non si nega un po' di apprensione - commentano dall'amministrazione Melgrati Ter - la forza della mareggiata, solo un anno fa, avrebbe restituito ben altro scenario. Oggi non è così, la sabbia è rimasta dov'era perché non è stata risucchiata dalla fossa che i precedenti ripascimenti scavavano davanti al litorale. Ora interverremo con un nuovo ripascimento strutturale e cercheremo anno dopo anno di consolidare la nostra prima difesa, la spiaggia. La strada è quella giusta".

Nelle prime ore della mattinata un intervento congiunto Assessorato ai Lavori Pubblici e Sat, con ruspe e idranti hanno provveduto a sgombrare le passeggiate dalla sabbia e dagli inerti trasporti dalle onde.