Ennesimo parto d'urgenza al Santa Corona: tutto a lieto fine

Al Santa Corona di Pietra Ligure un altro parto d'emergenza, un nuovo caso dopo quelli verificatisi nei mesi scorsi.

È successo nel pomeriggio di ieri quando una donna, proveniente dall'entroterra ingauno, ha dato alla luce il proprio figlio all'interno della sala operatoria del nosocomio pietrese.

Il parto, fanno sapere dall'Asl2 savonese, si è concluso nel migliore dei modi: il piccolo è stato trasferito all'ospedale Gaslini di Genova mentre la mamma è stata trattenuta al Santa Corona a scopo precauzionale.

Lo scorso 9 novembre il comitato per la riapertura del Punto Nascite dell'ospedale di Pietra Ligure ha ricordato come sia passato già un anno dalla "sospensione momentanea dell’attività" e che fino ad oggi sul tema si siano spese "tante parole, ma zero fatti".

"Il 27 novembre novembre saremo a Genova per firmare la 'Carta', un documento per un nuovo modello condiviso di salute pubblica" hanno inoltre sottolineato dal comitato "Nascere a Pietra".