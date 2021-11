Savona e la situazione del bilancio, assessore Auxilia: "Stato cassa attivo ma non vuol dire che si può spendere, piano di riequilibrio da portare a termine"

"Lo stato del bilancio lo stiamo approfondendo e oggi non siamo più in una situazione di anticipazione cassa, ora è attiva, però non vuol dire che il piano di riequilibrio sia stato portato a termine".

Il nuovo assessore al bilancio del comune di Savona Silvio Auxilia utilizza cautela in merito allo stato finanziario delle casse comunali.

Il lavoro del suo predecessore Silvano Montaldo che ha dato vita ad un piano di riequilibrio finanziario dopo la dichiarazione dello stato di predissesto, aveva dato i suoi frutti nonostante la cinghia stretta in settori che hanno patito particolarmente, a partire dal sociale.

"Non vuol dire che se la cassa è in positivo si può spendere. Se il piano dura 10 anni non si può chiudere in 5 non ha senso. Devo dire che l'ufficio della ragioneria è ben organizzato e strutturato - ha proseguito il neo assessore, revisore dei conti e curatore fallimentare - L'ex assessore Montaldo è vero che è stato duro, ma uno dei vincoli che ci sono per ripianare il deficit è quello del personale e non poter assumente è stata una penalizzazione importante".

Cinque anni fa Auxilia era stata scelto dalla candidata sindaco del centrosinistra Cristina Battaglia come futuro assessore al bilancio in caso di vittoria alle elezioni. Così non è stato perché il comune se l'è aggiudicato Ilaria Caprioglio, ma il ruolo gli è stato riproposto dal neo sindaco Marco Russo.

"Cinque anni fa mi chiesero di dare un contributo e accettai però poi tutto sfumò, sono stato contattato direttamente dal sindaco e mi ha onorato e gratificato, è un incarico che ritengo importante e impegnativo e cercherò di svolgerlo al meglio".

Tra le sue deleghe anche la gestione delle società partecipate comunali e le difficoltà riscontrate da Ata non possono che far parte della sua agenda visto che la procedura per l'aggiudicazione della gara per il subentro all'interno della società al 49% di un soggetto che si occuperà del nuovo sistema di raccolta rifiuti porta a porta, procede, seppur a rilento.

"La situazione non è semplice, c'è difficoltà e stanchezza da parte del personale però il sindaco sta dando grande attenzione a questo aspetto e ci stiamo impegnando a fondo per fare il possibile. La procedura è avviata ed è in corso la gara per l'aggiudicazione, si sta facendo il massimo compatibilmente con i tempi tecnici. L'interlocuzione del sindaco e dell'assessore al ciclo dei rifiuti Barbara Pasquali e costante e molto attenta, io mi sto occupando di approfondire la situazione programmatica per quanto di mia competenza. Chiediamo di poter lavorare" ha concluso Silvio Auxilia.