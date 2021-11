“Quelli du Levante”: Gianbattista Casarino racconta la Pietra Ligure che non c’è più

Un libro in dialetto pietrese presentato dall’associazione “Matetti da Pria” in collaborazione con Pulp in Valmaremola: “Quelli du Levante”, opera di Gianbattista Casarino con la traduzione di Gianni Cenere, racconta la Pietra Ligure che non c’è più. Il tutto corredato da foto dell’epoca.

Sarà possibile acquistare il libro presso l’associazione Matetti da Pria, dal ristorante “Al 17“, presso il “Bar Oasi”, il ristorante “Trattoria dei caruggi“ e al “Banchetto di Piero”. I proventi ricavati dalla vendita saranno devoluti alla casa di riposo “Santo Spirito” di Pietra Ligure.