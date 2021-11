"Alassio in Rosa per Alessia": oltre 5 mila euro devoluti all'AIRC

" Credo che, come sempre, Alassio abbia ben risposto all'invito a sostenere la campagna di sensibilizzazione sulla ricerca contro il tumore al seno - il commento di Roberto De Michelis, Responsabile Airc del territorio - ottenendo un ottimo risultato. Vorrei ringraziate tutti coloro che hanno permesso ciò per l’impegno e la passione che hanno destinato a queste iniziative ".

La raccolta fondi per AIRC di tutti gli eventi organizzati nell'ambito di "Alassio in Rosa per Alessia" ha prodotto un versamento solidaristico di euro 5.244,00.

"Il ringraziamento - concludono - va ad Alassio Salute, per i martedì della prevenzione, all'Aga e ai locali che hanno aderito agli Apericerca, all'Assessorato alle Politiche Scolastiche, all'Istituto Alberghiero, a Leila Mawjee e allo Zonta Club Albenga e Alassio per la Charity Dinner e la prima edizione di Alassio Drink Pink, alle categorie cittadine per l'acquisto dei ciclamini della ricerca, all'Associazione Yoga e Benessere per le sessioni di Yoga in Rosa sul Molo, e a Evaristo Beccalossi e all'Airc stessa per la Camminata Insieme sul litorale alassino... ma anche a tutti quelli che a diverso titolo, con la promozione, la passione hanno saputo coinvolgere la cittadinanza ad aderire alle proposte del calendario: l'ottimo risultato è sicuramente uno sprone a fare meglio il prossimo anno".​