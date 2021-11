Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Vaccarezza ("Cambiamo"): "Ricordare le vittime, un gesto di empatia, dolore e profondo affetto"

" 25 Novembre 'Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne'. Loano sottolinea l'importanza di questa data con la cerimonia di inaugurazione di una panchina rossa, collocata nei pressi della Fontana Giovanna in ricordo di Jessica Novaro, la trentenne uccisa dal compagno della madre nel Dicembre 2020 ". Così Angelo Vaccarezza, capogruppo in Regione di "Cambiamo".

"Questa iniziativa fa seguito ad una campagna di sensibilizzazione sempre più capillare: Regione Liguria ha sottoscritto e approvato all'unanimità nella corso della seduta del Consiglio Regionale del 23 novembre, un ordine del giorno, per far sì che il 1522, il numero antiviolenza, venga stampato sugli scontrini e buste delle attività commerciali e artigianali - prosegue Vaccarezza - È importantissimo fornire alle donne uno strumento in più, per chiedere e ricevere aiuto nel momento del bisogno. Ma, fondamentale è il lavoro che gli educatori, siano essi genitori o insegnanti, devono fare sui nostri ragazzi: la violenza è sbagliata, sempre. Non è l'utilizzo della violenza lo strumento per raggiungere i propri obiettivi".