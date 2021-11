Cesti Natale il boom dei prodotti tipici genuini e secondo tradizione

È già dallo scorso natale che si registra un vero e proprio boom di cesti regalo natalizi, soprattutto on line. Il cesto regalo è diventato un vero e proprio modo di fare colpo con una spesa adatta a tutti i portafogli e un prodotto personalizzato. Il cibo, la tradizione e i prodotti tipici vanno per la maggiore, ma ci sono delle new entry, vediamole insieme.

Cesti di Natale: le tendenze

Tra le tendenze dei cesti di Natale ci sono quelli organizzati dividendo l’ampio mondo del food in tematiche specifiche, così ci sono:

Cesti a tema formaggi; apprezzati soprattutto se ricercati, rigorosamente trattati sottovuoto - come anche i salumi – sono uno dei regali più usati insieme a salumi e vini. Cesti a tema salumi; il grande classico, il must del cesto regalo, specie se contenente una selezione di prodotti artigianali misti tra i più conosciuti e i meno utilizzati. Cesto a tema vini: è da sempre un regalo elegante e di grande effetto. Molte aziende usano questo escamotage per fare bella figura con i propri clienti. O viceversa, spesso sono i clienti che regalano ai propri collaboratori o dirigenti una bella bottiglia. Cesto a tema dessert; a natale si sa che la dieta viene accantonata, quindi quale momento migliore per potersi permettere una scorpacciata di dolci tipici o magari preferiti? Cesto a tema gourmet; un bel viaggio nelle esperienze di una particolare regione italiana è un regalo che fa fare bella figura. In un momento storico in cui la vita è frenetica, fermarsi per gustare un’esperienza culinaria lontana in compagnia è un’idea regalo indubbiamente vincente. Cesto Green; in un momento tanto delicato di impatto ambientale, i cesti a impatto zero sono sicuramente i ben accetti. Inserire in un cesto prodotti ecosostenibili, oppure a chilometro zero è sicuramente uno dei regali più interessanti di questo natale. Cesto beauty; spesso molti prodotti culinari possono diventare dei veri e propri prodotti di bellezza come il caffè, il sale e lo zucchero che combinati con olio o uova possono diventare scrub o creme. Per chi invece non ha tempo o destrezza nel settore, ci sono cesti personalizzabili con prodotti pronti, un regalo sempre gradito. Cesto prodotti del territorio; come quelli che compone Assaggia Assisi, ovvero cesti che arrivano da una regione specifica con prodotti tipici del luogo e magari, proprio come fa la bottega storica di Assisi, con qualche indicazione su come cucinarli o mangiarli. Cesto a tema; ci può essere quello a tema tartufo oppure al pistacchio, al gorgonzola oppure al peperoncino, tutto il cesto segue un tour gastronomico per soddisfare o far conoscere piatti e sfaccettature di una prelibatezza in particolare.

Dove acquistare cesti di Natale con prodotti tipici

Assaggi Assisi è il luogo migliore per poter creare cesti regalo da inviare ai propri clienti, amici e parenti. Assaggia Assisi è il famoso negozio di Tonino il Contadino in Centro Storico ad Assisi, frequentato da migliaia di persone in visita nella città di San Francesco per un pranzo veloce col famoso Super Panino o per fare incetta di prodotti tipici umbri genuini e certificati italiani.

Chiunque si serva delle spedizioni di Assaggia Assisi riceverà le stesse prelibatezze vendute in negozio. L’ideale per chi vuole stupire Amici e Parenti con uno speciale viaggio totale nei sapori Umbri. La scelta giusta anche per le aziende che vogliono premiare dipendenti, clienti o fornitori con un regalo originale e gustoso oppure l’idea regalo per chiunque ami il cibo per un Natale immersi nelle bontà alimentari tipiche della regione umbra. Se vuoi fare questo tipo di regalo, dai un’occhiata ai cesti di natale con prodotti tipici da AssaggiAssisi.