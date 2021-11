IL FARO BLU, l'alleato giusto per organizzare feste di compleanno

Il giorno del compleanno di tuo figlio è un momento speciale.

È il suo giorno, quello in cui si ritrova ad essere al centro dell’attenzione di tutti.

Lo aspetta da tanto tempo, praticamente da un anno intero, e naturalmente desidera una festa meravigliosa della quale tutti parleranno con entusiasmo nei giorni successivi e che sia per lui un giorno da ricordare con gioia.

Desidera una festa a tema dedicata al suo beniamino del momento, alla quale siano presenti tutti i suoi amici per poter giocare, tagliare la torta e ricevere tanti, fantastici regali.

Augurare compleannoa tuo figlio è un momento speciale anche per te perché desideri che sia felice più di ogni altra cosa al mondo.

Ecco perché è tanto importante organizzare una festa di compleanno memorabile.

Nulla di complicato, però qualsiasi festa ben riuscita richiede impegno e fatica, devi dedicare del tempo per decidere la location e trovare le decorazioni, decidere chi invitare e sapere quanti di loro parteciperanno per poi dare indicazioni per i buffet, gli animatori, la torta…insomma, non è complicato ma ogni cosa ben fatta ha le sue regole.

Per questo motivo è opportuno non trovarsi all’ultimo minuto e prendersi i tempi giusti per non andare in affanno, non scordare nulla ed ottenere il meglio da tutti i fornitori coinvolti rispettando il budget che ti sei prefissata.

Se abbiamo ogni cosa sotto controllo ed utilizziamo gli strumenti giusti, sarà tutto più facile e veloce e… perché no…saremo orgogliose di fare bella figura!

Ecco alcuni consigli su come organizzare una festa indimenticabile tenendo presente 5 passaggi strategici per i quali ti sarà di grande aiuto un nuovo portale online completamente gratuito e dedicato alle feste per bambini: Il Faro Blu.

Organizzare una festa in 5 mosse



1. quanti sono gli invitati

Innanzitutto definisci chi sono gli invitati creando una lista completa e cercando di avere il prima possibile un riscontro sul numero di ospiti che parteciperanno. Questa indicazione ti sarà molto utile per organizzare tutte le attività, dalla scelta della location alle prime indicazioni da dare ai fornitori che ti supporteranno ad esempio per il buffet o per l’animazione.

Per gestire gli inviti e le conferme di partecipazione in modo semplice, elegante e soprattutto velocissimo, puoi utilizzare lo strumento gratuito “lista degli invitati” che trovi su ilfaroblu.it.

2. la location, tema e addobbi

Per la scelta della location non puoi prescindere dal clima e dalla stagione, devi tenere conto del numero di partecipanti e ovviamente molto dipende da te edalle tue preferenze personali.

Le possibilità sono moltissime: la classica festa in casa, una ludoteca attrezzata oppure un agriturismo per vedere gli animali e vivere un’esperienza alternativa. Nella bella stagione puoi valutare di farla in giardino, che sia di tua proprietà ma anche un parco pubblico oppure al mare sulla spiaggia se tuo figlio festeggia in piena estate.

Ci sono poi tanti meravigliosi parchi divertimento, i parchi avventura e i parchi acquatici che organizzano fantastiche feste all’insegna del divertimento all’aria aperta.

Qualunque sia la location scelta, organizzati con i tempi giusti per verificare le disponibilità ed eventualmente fare un sopralluogo per renderti conto degli spazi da allestire.

Puoi decidere di dar spazio ad un tema che tuo figlio o tua figlia ama molto in quel momento, come un eroe dei cartoni animati, il colore o l’animale preferito e sviluppare con questo filo conduttore tutti gli elementi che caratterizzano la festa a partire dagli addobbi.

L’allestimento dovrà ovviamente essere coerente con il tema quindi palloncini, ghirlande, festoni, cuscini… tutto dovrà parlare lo stesso linguaggio!

3. il buffet e la torta

Per quanto riguarda il buffet, potrai appoggiarti ad un servizio catering esterno oppure acquistare le vivande scelte. Un’altra possibilità è quella di preparare tutto personalmente, scelta che può essere impegnativa ma al tempo stesso dare grandi soddisfazioni.

Allestisci il tavolo del buffet con tovaglie, piatti e bicchieri personalizzati a tema senza dimenticare di dare assoluta preferenza alla carta ed ai molti materiali eco-compatibili evitando la plastica; darai un messaggio di attenzione e rispetto per il Pianeta che lasceremo in eredità ai nostri figli.

Per quanto riguarda il cibo puoi spaziare dal dolce al salato, dalle pizzette ai biscotti, dalla frutta ad una torta spettacolare… tutti possibilmente decorati con dettagli a tema.

In ogni caso, massima attenzione alla conservazione del cibo soprattutto nella stagione calda e all’aperto, evitando cibi che rischiano di rovinarsi con il calore, a partire da creme, salse e maionese.

4. i regali

Un’idea carina e molto trendy negli ultimi tempi è quella di preparare dei regalini da consegnare agli invitati quando stanno per andare via, una sorta di ringraziamento per la partecipazione e un ricordo della giornata che potrebbe ad esempio riprendere il tema della festa.

Nelle feste all’aperto in particolare puoi pensare ad un regalo da consegnare all’arrivo in modo che possa essere utilizzato subito, come le bolle di sapone, un piccolo frisbee, dei timbri etc.

Quando pensi alle decorazioni della location puoi valutare anche un angolo speciale con un fondo a tema da dedicare all’apertura dei regali da parte del festeggiato.

5. giochi e animazione

Se hai scelto una location che prevede l’animazione, come parchi gioco oppure ludoteche, sei sicuramente facilitata da questo punto di vista. Se invece hai bisogno di un aiuto per organizzare l’intrattenimento, puoi rivolgerti ai tantissimi professionisti che trovi su ilfaroblu.it con i quali potrai concordare i giochi e la tipologia di animazione che preferisci, anche in base all’età del bambino ed ai suoi gusti e passioni.

Ci sono giochi classici con piccole sfide e gare, truccabimbi e palloncini, giochi di magia ma anche momenti artistici come pittura e musica, ballo e karaoke.

Non ci sono limiti alla fantasia, devi solo scegliere quello che tuo figlio ama fare ed organizzarlo nel migliore dei modi.

E non dimenticare di fare tante belle foto della festa: i bambini si divertiranno moltissimo a fare delle foto buffe ed ancor più a riguardarle nei giorni (e negli anni) successivi alla festa.

Organizzare una festa indimenticabile per tuo figlio o per tua figlia non è mai stato così facile! Entra su www.ilfaroblu.it e…Accendi la Festa!