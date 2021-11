Partite calcio a dicembre 2021: Serie A, Champions, Europa e Conference League

Il mese di dicembre precede la prima fase dell'anno di calcio mercato, quella che si apre e si conclude a gennaio. Per i club è molto importante poiché entrano nuove forze e vengono ceduti giocatori che rafforzeranno l'economia dei club in vista di nuove acquisizioni o rinnovi. Il mese di dicembre vedrà la conclusione della fase a giorne nelle competizioni Uefa e il sorteggio al turno successivo. Vediamo nel dettaglio tutti i calendari, per scoprire chi saranno i giocatori più forti, le squadre favorite negli antepost o nelle quote settimanali molti appassionati di calcio controllano i bookmakers online. L'opinione degli utenti su Sportitalia Bet è positiva, come racconta il sito di ricensioni betting scommettereonline.info.

Serie A: giornate e partite

Il mese di dicembre comprende le giornate intere dalla 16° alla 19°, ultima prima di Natale, si apre però con la 15° giornata a cavallo di due mesi. Ecco le partite pe ordine di data e orari.

15° giornata , partite di dicembre: Inter Spezia (18.30), Bologna Roma (18.30), Sassuolo Napoli, Genoa Milan, torino Empoli, Lazio Udinese tutte alle 20.45.

16° giornata , partite del 4 dicembre : Milan Salernitana (15.00), Roma Inter (18.00), Napoli Atalatna (20.45). Partite del 5 dicembre : Bologna Fiorentina (12.30), Venezia Verona, Spezia Sassuolo alle 15, Sampdoria Lazio (18.00), Juventus Genoa alle 20.45. Partite del 6 dicembre : Empoli Udinese 18.30, Cagliari Torino alle 20.45.

17 giornata , inizia il 10 dicembre con Genoa Sampdoria alle 20.45. Partite dell' 11 dicembre : Fiorentina Salernitana (15.00), Venezia Juventus (18.00), Udinese Milan (20.45). Del 12 dicembre : Torino Bologna (12.30), Verona Atalanta (15.00), Sassuolo Lazio e Napoli Empoli alle 18.00, serali delle 2045 sono Inter Cagliari e Roma Spezia.

18 giornata , inizia il 17 dicembre con Lazio Genoa alle 18e30, Salernitana Inter alle 20e45. Sabato 18 dicembre : Atalanta Roma (15.00), Bologna Juventus (18.00), Cagliari Udinese (20.45). Domenica 19 dicembre : Fiorentina Sassuolo (12.30), Spezia Empoli (15.00), torino Verona e Sampdoria Venezia alle 18.00, si conclude con Milan Napoli alle 20.45.

19° giornata, martedì 21 dicembre con Udinese Salernitana (18.30), Juventus Cagliari e Genoa Atalanta alle 20.45. Mercoledì 22 dicembre: Venezia Lazio e Sassuolo Bologna alle 16.30, Verona Fiorentina, Roma Sampdoria, Inter Torino alle 18.30, serali delle 20.45 sono Empoli Milan e Napoli Spezia.

Champions League: partite e sorteggio

A dicembre si gioca l'ultima giornata della fase a gironi, due date previste, ecco quali con relative partite.

7 dicembre : RB Lipsia Manchester City, PSG Club Brugge alle 18.45. Il resto alle 21: Ajax sporting, Porto Atlètico Madrid, Real Madrid Inter, Milan Liverpool, Shkhtar Donetsk Sheriff, Borussia Dortmund Besiktas.

8 dicembre : Zenit Chelsea e Juventus Malmo alle 18.45. Alle 21:; Benfica Dinamo Kiev, Atalanta Villarreal, Wolfsburg LKilla, RB Salzburg sivilia, Manchester United Young Boys, Bayern Monaco Barcellona.

Il 13 dicembre ci saranno i sorteggi ottavi di finali che si gioceranno a febbraio e marzo 2022. Il sorteggio coinvolge 16 squadre: vincitrici e seconde classificate. Squadre provenienti dallo stesso girone o dalla stessa federazione nazionale non possono affrontarsi.Le vincitrici dei gironi, in qualità di teste di serie, disputano l'andata degli ottavi di finale in trasferta e il ritorno in casa.

Europa League: partite e sorteggio

In Europa League a dicembre si gioca l'ultima giornata della fase a gironi. Anche qui il sorteggio per i sedici di finale è previsto il 13 dicembre, gli ottavi di finale invece saranno sorteggiati il 25 febbraio dopo gli spareggi di andata e ritorno. Ecco quali partite si giocano il 9 dicembre.

Alle 18.45 : Sparta Praga Brondy, Anversa Olympiacos, Fenerbahce Eintracht, Strurm Monaco, Napoli Leicester City, Lione Rangers, Legia Varsavia Spartak Moska, Real Sociedad PVS Eindhoven.

Alle 21.00: Ferencvaros Leverkusen, West Ham Dinamo Zagabria, Olympique Marsiglia Lokomotiv Mosca, Ludogerets Midtjylland, Celtic Betis, Braga Stella Rossa, Lazio Galatasaray, Genk Rapid Vienna.

Conference League: partite e sorteggio

Alla conference League quest'anno è presente solo l'AS Roma come club italiano. il 13 dicembre ci sarà il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta, parteciperanno 16 squadre: teste di serie della Conference e non teste di serie dell'Europa League. Altre partite da seguire il 9 dicembre, ecco quali.