Savona, tornano a dicembre gli eventi Ubik: al liceo "Chiabrera-Martini" autori di rilievo nazionale

Dopo un anno riprendono gli eventi in presenza della Libreria Ubik di Savona.

Gli incontri si svolgeranno nell'aula magna liceo "Chiabrera-Martini" in via Manzoni, 5 a Savona (la via parallela a quella della libreria), in collaborazione con l'Istituto stesso.

Nel calendario eventi vi saranno presentazioni di libri di autori di rilievo nazionale, a partire dal Procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, e lo storico delle organizzazioni criminali, Antonio Nicaso, che presenteranno il nuovo libro sulle infiltrazioni della 'ndrangheta al Nord e in Liguria (unica data nella nostra regione).

Due incontri saranno in collaborazione con l'Anpi di Savona, e riguarderanno l'eversione fascista di ieri e di oggi: con il giornalista Paolo Berizzi (che racconterà i luoghi del laboratorio italiano dell’estrema destra) e con l'ex magistrato Maurizio Picozzi (che per la prima volta fornirà finalmente un nome ad alcuni dei responsabili degli attentati delle bombe di Savona).

Spazio anche alla presentazione di molti romanzi: il nuovo libro di Andrea Vitali, uno degli scrittori più amati nel nostro paese, il noir di Bruno Morchio con protagonista Bacci Pagano, l'esordio alla narrativa dello scrittore e attore comico di Zelig Antonio Ornano.

Un incontro con la scrittrice Irene Borgna sulla bellezza del notti e del cielo se visti senza la luce elettrica delle nostre città (in collaborazione con il Cai), due eventi a tema letterario con la presentazione delle commedie teatrali di Roberto Centazzo e Felice Rossello, e con l'incontro in ricordo di Camillo Sbarbaro.

A tali incontri parteciperanno anche altri scrittori (Andrea Novelli), giornalisti (Marco Grasso, Mimmo Lombezzi e Marcello Zinola) e professoresse (Simona Morando e Francesca Colombi).

Nel corso del mese in libreria vi sarà l'esposizione delle opere dell'artista Rosi Marsala.

E' richiesto obbligatoriamente il Green Pass. Dato che i posti sono limitati, consigliamo di prenotare scrivendo a savona@ubiklibri.it