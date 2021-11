Finale punta al Pnrr: nuove deleghe in giunta e un'unità di progetto dedicata

E' il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza il tema su cui sta concentrando il maggior dispendio di forze non solo la politica, ma l'intero "Sistema Paese" Italia, che si sta mobilitando per non farsi cogliere impreparata provando a intercettare gli oltre 220 miliardi di euro di risorse destinate al nostro Paese tra prestiti e finanziamenti a fondo perduto.

Una parte di queste (seppur minimale) sarà destinata ai Comuni, i quali dovranno presentare progetti per potervi accedere: "Nel nostro piccolo non vogliamo farci cogliere impreparati a questa opportunità - afferma il sindaco di Finale, Ugo Frascherelli - Ci sono ancora molte incognite e numerose lacune legate al Piano ma nelle prossime settimane dovranno essere chiariti tutti (o quasi) gli aspetti salienti".

A spaventare maggiormente gli amministratori italiani è la cosiddetta macchina burocratica, "le regole del gioco con le quali siamo abituati a convivere nel nostro agire quotidiano: gli iter autorizzativi, i percorsi progettuali, i tempi delle selezioni di personale e le lungaggini dei bandi pubblici. Insomma una vera selva legata alla burocrazia che solitamente ci fa infuriare ma, ciò nonostante, continuiamo a lottare dentro e contro il sistema e portiamo avanti con serietà e responsabilità il nostro incarico - continua il primo cittadino - Da buoni liguri 'mugugnamo' ma agiamo, coi tempi spesso biblici della Pubblica Amministrazione italiana. Tempi che ci fanno odiare dai cittadini che difficilmente comprendono (a ragione) le dinamiche irrazionali del sistema Italia".

Frascherelli è comunque ottimista ed entusiasta pur evidenziando le criticità italiane in quanto "noi italiani proprio in queste occasioni esprime il nostro meglio, ed anche questa volta riusciremo in quello che molti definirebbero un miracolo", m ammonisce: "Son convinto che sapremo sfruttare questo momento storico unico dal secondo dopoguerra, ma non potremmo far convivere i tempi stretti richiesti dall'Europa nell'utilizzo di queste straordinarie risorse con le 'abitudini' dettate dalla norma. Il rischio è perdere questa grande occasione".