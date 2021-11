Albenga, dalla prossima settimana intensificazione dei controlli su “Greenpass rafforzato”

Intensificazione dei controlli su “Greenpass rafforzato” a partire dalla prossima settimana. Questo l’esito del tavolo ordine pubblico e sicurezza al quale hanno partecipato il prefetto di Savona Antonio Cananà, il questore di Savona dottoressa Giannina Roatta, i rappresentanti delle forze dell’ordine, il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, l’assessore di Savona Barbara Pasquali, il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis e i comandanti delle polizie locali di Savona ed Albenga.

Unanimemente è emersa la necessità di procedere, da una parte a una campagna informativa sulle nuove disposizioni che entreranno in vigore a partire dal prossimo 6 dicembre in tutto il territorio nazionale, dall’altra a un’intensificazione dei controlli da parte delle forze dell’ordine e delle polizie locali attraverso servizi ordinari e servizi dedicati.

“Il vaccino è e continua a essere il metodo principale per contrastare la diffusione del Covid e per scongiurare il pericolo di nuovi lockdown – spiega il sindaco di ALbenga Riccardo Tomatis -. Altrettanto importante è il rispetto delle norme volte a contrastare la diffusione del virus. È necessario che i pubblici esercizi controllino in maniera puntuale il Green Pass ai loro avventori e che si utilizzi la mascherina nelle condizioni nelle quali potrebbe esservi pericolo di contagio”.

“Riguardo all’uso delle mascherine all’aperto - aggiunge il primo cittadino - valuterò l’ipotesi di emettere un’ordinanza per renderne obbligatorio l’utilizzo in determinate situazioni di possibile assembramento anche alla luce della situazione dei contagi e dei ricoveri riscontrati nella nostra città”.

Il sindaco Tomatis conclude lanciando un appello ai cittadini sull’importanza del vaccino e del rispetto delle normative in vigore e informa che i controlli da parte di polizia locale e forze dell’ordine partiranno nei prossimi giorni anche sul territorio ingauno.