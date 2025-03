Frane sulle strade del Finalese, il maltempo dell'autunno costa oltre 1,3 milioni alla Provincia

Costa oltre 1,3 milioni, per il solo settore Finalese, l'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla nostra Provincia lo scorso autunno nel mese di ottobre, tra i giorni 16 e 18 del mese.

E' il dato emerso chiaro negli ultimi giorni scorrendo l'albo pretorio di Palazzo Nervi, dove numerosi sono gli atti pubblicati circa l'approvazione di cinque consistenti progetti esecutivi, alcuni relativi a somme urgenze, che si collocano soprattutto nell'entroterra, da Cà del Moro interessando anche Tovo San Giacomo fino a Vezzi Portio e Orco Feglino.

Tra le operazioni finanziate a spiccare è il consolidamento della Sp45 che porta all'altopiano delle Manie, dove si è verificata una frana al km 2+800 che ha comportato il cedimento del muraglione su cui poggiava la strada, che costerà 536.500 euro. Il progetto prevede la costruzione di un muro in cemento armato su micropali e fondazione diretta, con opere complementari per la regimentazione delle acque meteoriche.

Sempre dirigendosi verso l'entroterra del levante finalese, due sono state le frane lungo la Sp8 e la Sp8 bis oggetto di lavori, già in parte svolti e necessari al ripristino della viabilità come peraltro avvenuto verso le Manie, ora passati alla fase di approvazione esecutiva. Complessivamente si supera il mezzo milione di euro anche in questo caso.

La frana nel territorio di Vezzi Portio ha subito uno smottamento significativo a causa delle piogge intense, col rilascio di materiale roccioso sulla carreggiata. Per mettere in sicurezza il versante e garantire la regimazione delle acque, è previsto un investimento di 284.380,32 euro. Intervento meno costoso quello nel Comune di Orco Feglino dove il consolidamento della scarpata con reti e chiodature è costato 245.526,28 euro.

Un ulteriore punto critico è stato riscontrato col cedimento di una porzione dell'argine del Pora lungo la Sp17 nella zona industriale finalese, verso Calice Ligure. Al km 1+200 la forza del corso d'acqua, che ha causato diversi danni anche verso Finalborgo ma a carico del Comune finalese nei pressi del parcheggio del cimitero all'incirca, ha compromesso una parte marginale di carreggiata. La Provincia ha approvato un intervento d’urgenza che prevede la costruzione di una scogliera in massi, con un costo stimato di 72.500 euro.

Infine, spostandosi sempre più a ponente, i lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa in località Cà del Moro lungo la Sp 490 "del Colle del Melogno", con la pulizia e il disgaggio del versante, nonché l’installazione di reti di contenimento ad alta resistenza, hanno voluto una spesa complessiva di 170.000 euro.