Dego, racconta il suo paese in Consiglio comunale: studente del "Patetta" riceve un attestato

Un lavoro nato tra i banchi di scuola e arrivato fino al cuore delle istituzioni locali. È la storia di Davide Briano, studente dell’istituto secondario Patetta di Cairo Montenotte, che ha presentato il suo progetto “Il mio Comune” al termine del Consiglio comunale di Dego.

L’iniziativa si è svolta ieri pomeriggio, quando il sindaco Franco Siri e la sua amministrazione hanno accolto il giovane, accompagnato dai compagni di classe, dagli insegnanti e dalla dirigente scolastica Monica Buscaglia.

Il progetto, realizzato nell’ambito dell’insegnamento di Educazione civica, è un racconto personale e affettivo del territorio. Davide ha descritto ciò che più apprezza del suo Comune: la tranquillità, il castello, la scuola, le feste di paese e il tradizionale palio. Uno sguardo semplice ma autentico, capace di restituire il senso di appartenenza a una comunità.

“Davide aveva piacere di farci vedere il suo lavoro e noi abbiamo accettato con molto piacere”, commenta Siri.

Un episodio che, come evidenziato dallo stesso primo cittadino, rappresenta un fatto inedito: “È la prima volta in 35 anni, prima come dipendente comunale e adesso come sindaco, che un ragazzo presenta un lavoro scolastico sul proprio Comune”.

Parole che raccontano non solo la sorpresa, ma anche la soddisfazione dell’amministrazione: “Siamo molto contenti che abbia voluto condividere questo lavoro”. Al termine della cerimonia, il Comune ha consegnato a Davide un attestato di riconoscimento, seguito da una foto ricordo insieme agli amministratori e ai presenti.